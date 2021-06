City está disposto a gastar para substituir Agüero, diz presidente

O Manchester City investirá na janela de transferência para encontrar um substituto para o atacante Sergio Agüero e também melhorar a qualidade geral do time, disse o presidente do clube inglês, Khaldoon Al Mubarak.

Agüero, integrante da seleção da Argentina e maior artilheiro da história do City com seus 260 gols, vai migrar para o Barcelona em julho, depois que seu contrato com o City vencer.

O City conquistou seu terceiro título inglês em quatro anos nesta temporada, quando terminou 12 pontos à frente do rival Manchester United, mas perdeu para o Chelsea na final da Liga dos Campeões.

Al Mubarak disse que o City, que também venceu a Copa da Liga Inglesa, não se acomodará com o sucesso doméstico.