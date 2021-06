Ciro Gomes afirma que Bíblia e Constituição não entram em conflito

“O Brasil é uma República laica. O estado tem vida independente das igrejas e as igrejas têm vida independente do estado. Mas estes livros não são conflitantes”, disse Ciro Gomes (PDT) segurando a Bíblia em uma das mãos e a Constituição na outra, em um vídeo publicado no seu perfil do Twitter direcionado aos seus eleitores cristãos nesta segunda-feira (21).

O pedetista aproximou Bíblia e Constituição Federal no vídeo de cerca de 2 minutos, onde o presidenciável afirma que o Brasil não deve favorecer as igrejas, mas que não se pode ignorar o fato de que o país se formou no ‘berço do cristianismo’.

Ele segue comparando lei e fé quando destaca mais adiante que “dois dos aspectos da mensagem cristã devem falar fundo no coração de qualquer brasileiro”. Tais aspectos seriam a ‘superação’ e a ‘primazia da solidariedade’.