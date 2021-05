Circuito de Autores abre Sesc Arte da Palavra

Amanhã, às 19 horas, o Sesc MS fará transmissão ao vivo do Circuito de Autores que abre o Projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras 2021 em Mato Grosso do Sul. O bate-papo “Pesado para ser Levado sem Poesia” terá a participação de duas importantes vozes da literatura contemporânea, Isadora Salazar (PA) e Aline Bei (SP). Será conduzido pela mediadora literária e produtora cultural Marcelle Saboya (MS). A transmissão será por meio do link https://www.facebook. com/artedapalavrasesc.

Ao longo deste ano, o Arte da Palavra terá participação de 40 artistas, entre eles escritores, poetas, ilustradores, narradores de histórias, slammers, performers, entre outros. O projeto é composto por três circuitos: Criação Literária, oficinas de diversos temas, com o propósito de estimular a prática da escrita literária; Circuito de Autores, palestras e bate-papos com escritores de localidades diferentes sobre os processos de produção de suas obras; Circuito de Oralidades, apresentações dos diferentes estilos da manifestação verbal literária.

Sobre as autoras

Aline Bei – nasceu em São Paulo, em 1987. É formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia-Helena. É colunista do site cultural Livre Opinião – Ideias em debate e foi escritora convidada na Primavera Literária; Sorbonne Université, França 2018. Também em 2018 foi autora convidada para a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, México. “O peso do pássaro morto”, finalista do Prêmio Rio de Literatura e vencedor do Prêmio Toca e do Prêmio São Paulo de Literatura, é o seu primeiro livro.

Isadora Salazar – nasceu em 1974, em Belém do Pará, na Amazônia. Autora do romance “Água de Mortas” – Editora Patuá/2017; entre 2018 e 2019 participou de diversos espetáculos, encontros e debates, publicou seus contos nas revistas digitais “Marinatambalo” e “Ô Catarina”; publicou na edição n° 7 do “Caixa de Pont[o] Jornal Brasileiro de Teatro” a cena teatral “Mel de Baratas”, escrita em parceria com Luis Eduardo de Sousa; autora das cenas teatrais “Arapuca”; foi Prêmio Bolsa Funarte de Criação Literária; Seu poema “Canção do Perdão” foi musicado por Altino Pimenta e prensado pela Secult/Pará; Na revista digital “Variações” publicou o seu mais recente conto: “A velha que desarrastou os pássaros de uma criança”. Publicou a videoperformance “Água de Mortas”, realizada em parceria com a atriz Lorenna Mesquita.

Marcelle de Saboya Ravanelli – formada em Letras pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). É mediadora literária e produtora cultural. Ministrou oficina de formação de clubes de leitura no ProLer, atuou como contadora de histórias e foi julgadora do prêmio literário Guavira por dois anos. Faz parte do comitê editorial da revista literária “Poeme- -Se”, e é idealizadora e mediadora do clube Leituras Di Macondo.

Serviço

Saiba mais no site http://www.sesc.com.br/portal/ site/ArtedaPalavra/home

(Texto: Ellen Prudente)