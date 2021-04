Circuito Brasileiro de CS: MIBR vence na estreia e BD.ECHO surpreende

Nesta sexta-feira (23), foi disputada a primeira rodada do formato suíço do CBCS (Circuito Brasileiro de Counter Strike). Favorito ao título, o MIBR estreou com vitória sobre os argentinos da Furious por 16-5. Havan Liberty classificou-se para jogar na chave dos vencedores após derrotar a Jaguares em um jogo difícil por 16-14.

Outras equipes tambél estrearam no principal torneio de CS:GO do país. Bravos e Santos também conquistaram a vitória na estreia contra a Vivo Keyd e Meta Gaming por 16-13 e 16-14, respectivamente. A surpresa da rodada ficou por conta da Paquetá Gaming, também uma das favoritas ao título. A equipe foi derrotada pela estreante BD.ECHO por 16-13.

A DETONA também estreou com vitória. Os Pitbulls venceram a INTZ por 16-13. Por último a Sharks enfrentou a equipe da SWS e saiu vencedora pelo placar de 16-11. A Isurus não jogou porque sua partida era contra a equipe da Bears que deixou o CBCS. Veja também: novo programa de e-sports chega com tudo na Tv O Estado MS