Cine Sesc realiza sessão de filme regional e drama europeu

O Sesc de Mato Grosso do Sul, por meio do Cine Sesc, exibe na terça-feira (13), às 19h, o curta regional “Entre Parágrafos e Terra Vermelha”. A sessão é gratuita e a capacidade da Sala de Cinema é de 10 lugares

Entre Parágrafos e Terra Vermelha, retrata a leitura no Estado abordando diversos temas e gêneros literários, como fantasia, romance e realismo fantástico, além de poesia e contos de autores sul-mato-grossenses.

Já no dia 15 de abril, o Cine Sesc exibe “Uma temporada na França” dirigido por Mahamat-Saleh Haroun. O filme retrata, com muita sensibilidade, a dor da experiência de refugiados na Europa através do personagem Abbas, um professor africano que deixou seu país para ficar longe da guerra civil que assolava a África Central.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande – MS. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 99898-1371.

Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams.