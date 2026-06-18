Sesc MS lança prêmio inédito para fortalecer as artes cênicas

O Sesc MS vai lançar dia 22 de junho, o 1º Prêmio Sesc MS de Artes Cênicas, uma iniciativa inédita voltada ao fortalecimento da produção artística e à valorização dos talentos locais. O evento de apresentação do edital será realizado às 19h, no Teatro Prosa, em Campo Grande.

Com investimento de R$ 400 mil, o prêmio foi criado para incentivar a criação, circulação e difusão das artes cênicas no Estado, contribuindo para o desenvolvimento do setor cultural e ampliando as oportunidades para artistas, grupos e coletivos sul-mato-grossenses.

A proposta integra as ações do Sesc MS de incentivo à cultura e reafirma o compromisso da instituição com o fortalecimento da economia criativa, a formação de público e a democratização do acesso à arte.

Artistas, produtores culturais, grupos teatrais, companhias de dança, coletivos e demais interessados estão convidados a participar do lançamento e conhecer os detalhes da iniciativa, que será apresentada oficialmente durante o evento.

Segundo o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, o prêmio representa um importante passo para o fortalecimento da cena cultural do Estado.

“Queremos estimular a produção artística local, valorizar os profissionais da cultura e criar novas oportunidades para que os talentos sul-mato-grossenses possam desenvolver e apresentar seus trabalhos. Este é um investimento no presente e no futuro da cultura do nosso Estado”, destaca.

Mais informações sobre o edital serão divulgadas durante o lançamento, no Sesc Teatro Prosa. A entrada é gratuita.

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