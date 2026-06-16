PrefCG convoca 285 aprovados em processo seletivo

Foto: Divulgação
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A prefeitura de Campo Grande publicou, na edição desta terça-feira (16) do Diogrande, a convocação de 285 aprovados em dois processos seletivos simplificados. Foram chamados aprovados para o cargo de auxiliar de manutenção e merendeiro.

Foram selecionadas 118 pessoas do processo para auxiliar de manutenção. Todos os candidatos devem se apresentar na sede da Secretaria de Assistência Social (SAS) a partir das 9h desta quinta-feira (18). Dentre os selecionados estão 18 que concorreram às vagas dentro do sistema de cotas raciais.

Já para a função de merendeiro, são 167 classificados. A data para apresentação destes é na sexta-feira (19), a partir das 9h, também na sede da SAS. Os candidatos que não se apresentarem nas datas e horários definidos pelo edital serão considerados desistentes e, consequentemente, desclassificados.

A sede da SAS fica na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, no bairro Jardim TV Morena.

 

Por Prefeitura de Campo Grande

 

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