Patinetes elétricos são autorizados para circular em ciclovias e ciclofaixas de Campo Grande

Regulamentação experimental foi publicada pela Agetran e terá duração de 180 dias; compartilhamento da espaço é feito com bicicletas

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) regulamentou, em caráter experimental, a circulação de equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, como patinetes elétricos, em ciclovias e ciclofaixas de Campo Grande. A medida foi publicada nesta quinta-feira (18) em edição extra do Diário Oficial do Município e terá validade inicial de 180 dias.

Segundo a agência, a iniciativa busca organizar o uso da infraestrutura cicloviária, ampliar a segurança viária e reunir informações que possam subsidiar futuras regulamentações sobre o tema.

A norma autoriza o compartilhamento das ciclovias e ciclofaixas por bicicletas e equipamentos elétricos individuais, desde que atendam às exigências da legislação federal, como potência máxima de até 1.000 watts e velocidade de fabricação limitada a 32 km/h.

Durante o período de testes, os usuários deverão adequar a velocidade às condições da via e respeitar as regras de convivência entre os diferentes modais. A portaria também prevê ações educativas, monitoramento da circulação e implantação de sinalização específica, quando necessário.

De acordo com a Agetran, o crescimento do uso desses equipamentos como alternativa de deslocamento urbano motivou a adoção da medida. A expectativa é acompanhar a adaptação dos usuários e avaliar os impactos da circulação compartilhada.

Entre os aspectos que serão analisados estão o volume de usuários, os padrões de utilização da infraestrutura cicloviária, eventuais ocorrências relacionadas à segurança viária e possíveis conflitos entre os modais.

Ao fim dos 180 dias, os dados coletados poderão embasar ajustes na infraestrutura existente e a elaboração de regras permanentes voltadas à mobilidade urbana sustentável em Campo Grande.

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