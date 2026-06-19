Pacote de obras leva pavimentação e drenagem a 10 bairros da região Anhanduizinho

Campo Grande terá R$ 240 milhões destinados a obras de infraestrutura em 2026. O montante reúne R$ 100 milhões em recursos de bancada e R$ 140 milhões provenientes de financiamento federal, integrando o pacote de R$ 640 milhões previsto para pavimentação e drenagem na Capital até 2028.

Parte desse investimento já começou a ser formalizada. Nesta quinta-feira (18), a Prefeitura publicou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) quatro contratos que somam quase R$ 40 milhões para execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária em dez bairros da cidade.

Os investimentos contemplam o Residencial Flores, Parque Residencial União II, Parque Residencial dos Girassóis, Residencial Oliveira, Jardim das Nações, Bairro Los Angeles e os bairros Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá.

Do total contratado, R$ 7,3 milhões serão destinados às obras nos residenciais Flores, União II, Girassóis e Oliveira. O Jardim das Nações receberá R$ 10,3 milhões em investimentos. Já o Bairro Los Angeles contará com aporte de R$ 10,1 milhões, enquanto o Complexo Aero Rancho receberá R$ 11,8 milhões para obras de infraestrutura urbana.

Com a formalização dos contratos, a próxima etapa será a emissão das ordens de serviço para início das obras, sob acompanhamento da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

As intervenções incluem drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e sinalização viária, com objetivo de melhorar a mobilidade urbana, ampliar a segurança no trânsito e atender demandas históricas das regiões contempladas.

“Seguimos avançando com nosso planejamento de infraestrutura, levando obras que transformam a realidade dos bairros e atendem uma demanda histórica da população. São investimentos que garantem mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para Campo Grande”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Os contratos publicados nesta semana possuem prazo de execução entre 180 e 270 dias.

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