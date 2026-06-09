Obras na BR-163 provocam interdições e operações de pare-e-siga em 17 municípios de MS

Motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul devem redobrar a atenção nesta terça-feira (9) devido às obras de manutenção e recuperação realizadas ao longo da rodovia. A concessionária responsável pela administração da estrada informou que diversos trechos terão interdições parciais, desvios temporários e operações de pare-e-siga em 17 municípios do Estado.

As intervenções fazem parte de um cronograma de melhorias que inclui recuperação do pavimento, implantação de melhorias estruturais, reforço da sinalização viária e manutenção dos sistemas de drenagem. Por conta dos trabalhos, o fluxo de veículos poderá sofrer alterações ao longo do dia, exigindo atenção dos condutores.

Segundo a concessionária, os motoristas devem respeitar a sinalização instalada nos locais de obras e reduzir a velocidade ao se aproximarem das equipes de trabalho. A empresa também informou que, em caso de chuva, os serviços poderão ser interrompidos temporariamente por questões de segurança.

Entre os pontos com desvios temporários estão trechos localizados nos municípios de São Gabriel do Oeste, entre os quilômetros 596 e 593; Dourados, entre os quilômetros 271 e 269 e entre os quilômetros 255 e 252; além de Caarapó, entre os quilômetros 204 e 202.

Já as operações de pare-e-siga ocorrem em diferentes regiões da rodovia. Em Sonora, os trabalhos acontecem entre os quilômetros 842 e 839. No trecho entre Pedro Gomes e Coxim, a intervenção está concentrada entre os quilômetros 768 e 764. Entre Coxim e Rio Verde de Mato Grosso, as obras ocorrem entre os quilômetros 724 e 721.

Outros pontos com controle de tráfego estão localizados em Rio Verde de Mato Grosso, entre os quilômetros 708 e 707 e entre os quilômetros 656 e 655; entre Bandeirantes e Rochedo, nos quilômetros 540 a 537; em Campo Grande, entre os quilômetros 447 e 446; e no trecho que liga Campo Grande, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul, entre os quilômetros 420 e 416.

Também há intervenções em Rio Brilhante, nos quilômetros 347, 328, entre os quilômetros 323 e 322 e no quilômetro 308. Em Caarapó, as obras estão concentradas entre os quilômetros 210 e 208. Já em Naviraí, os serviços ocorrem entre os quilômetros 128 e 124, enquanto em Itaquiraí os trabalhos estão sendo realizados no quilômetro 117.

Considerada uma das principais rodovias do país e corredor estratégico para o transporte de cargas e passageiros, a BR-163 concentra grande volume de tráfego diariamente. A recomendação é que os motoristas programem as viagens com antecedência e estejam atentos às alterações temporárias no fluxo para evitar atrasos e garantir uma condução segura durante a realização das obras.

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