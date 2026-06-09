Obras na BR-163 provocam interdições e mudanças no trânsito em São Gabriel do Oeste

Serviços de manutenção serão realizados entre os dias 10 e 12 de junho, com operação de pare-e-siga e fechamento temporário de rotatórias

Motoristas que trafegam pela BR-163/MS, no trecho urbano de São Gabriel do Oeste, devem ficar atentos às alterações no trânsito entre os dias 10 e 12 de junho. A Motiva Pantanal realizará obras de manutenção do pavimento na rodovia, com operações de pare-e-siga e interdições temporárias de acessos e rotatórias ao longo do período.

Segundo a concessionária, os serviços fazem parte do programa permanente de manutenção da BR-163/MS e têm como objetivo melhorar as condições de tráfego, garantindo mais segurança, conforto e fluidez aos usuários. Em caso de chuva, os trabalhos poderão ser suspensos temporariamente por questões de segurança.

A primeira etapa das intervenções ocorre no dia 10 de junho, das 6h30 às 16h30, entre os quilômetros 612,9 e 613,95, em trecho localizado após a Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na entrada de São Gabriel do Oeste. Neste ponto, o tráfego será controlado pelo sistema de pare-e-siga.

No dia 11 de junho, também das 6h30 às 16h30, as obras avançam para o trecho entre os quilômetros 613,9 e 615,1. Nesta fase, haverá fechamento temporário das rotatórias nos cruzamentos da Rua Filinto Muller com a Rua Joaquim H. R. Rosa e da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Marechal Floriano.

Como rotas alternativas, permanecerão liberadas as rotatórias da Avenida Campo Grande e da Rua Marechal Floriano com a Rua João Evangelista Rosa, permitindo a travessia segura da rodovia.

Já no dia 12 de junho, das 6h30 às 16h30, os serviços serão realizados entre os quilômetros 614,9 e 616,4. Nesta etapa, estarão interditadas temporariamente as rotatórias da Avenida Campo Grande e da Rua Marechal Floriano com a Rua João Evangelista Rosa. Os acessos pela Rua Filinto Muller, Rua Joaquim H. R. Rosa e Avenida Getúlio Vargas permanecerão liberados.

A Motiva Pantanal, responsável pela via, orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização implantada nos locais das obras, respeitarem os limites de velocidade e programarem os deslocamentos com antecedência. Equipes operacionais estarão distribuídas ao longo dos trechos para auxiliar na organização do trânsito e garantir a segurança dos usuários e trabalhadores envolvidos nas intervenções.

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