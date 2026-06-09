No Nova Lima, Barzinho é opção para curtir o Dia dos Namorados, pagode e o clima da Copa

Local terá transmissão de jogos da seleção, ao som de samba e promoções

O clima de Copa do Mundo já tomou conta do Nova Lima e quem procura um lugar para reunir os amigos, a família ou até mesmo celebrar o Dia dos Namorados terá uma programação especial no Barzinho, que preparou uma semana recheada de atrações, promoções e muita música ao vivo.

Localizado na Rua Nefe Pael, 1297, esquina com a Rua Zulmira Borba, o estabelecimento aposta em uma combinação que costuma agradar diferentes públicos: transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, pagode, promoções de bebidas e um ambiente descontraído para quem quer aproveitar a noite.

A programação começa na quarta-feira (10), com caipirinha em dobro até às 21h30 e narguilé promocional durante toda a noite. Na quinta-feira (11), a promoção de caipirinha em dobro segue durante todo o funcionamento da casa.

Já na sexta-feira (12), Dia dos Namorados, o destaque fica por conta do grupo Pagozen, que sobe ao palco a partir das 18h para animar o público com muito pagode.

Segundo a empresária Stefany Neri, proprietária do Barzinho, a proposta é criar um ambiente acolhedor para todos os públicos.

“Pensamos em uma programação especial para quem vai comemorar o Dia dos Namorados, mas também para os solteiros, grupos de amigos e famílias que querem aproveitar uma noite agradável. O importante é celebrar, se divertir e curtir boa música em um ambiente leve e descontraído”, destaca.

Stefany ressalta que o clima de Copa também será um dos grandes atrativos da semana.

“A paixão pelo futebol une as pessoas, e queremos proporcionar essa experiência para nossos clientes. Estamos preparando promoções, transmissão do jogo do Brasil no telão e várias surpresas para quem vier torcer com a gente”, afirma.

No sábado (13), a partir das 18h, o Barzinho transmite no telão a partida entre Brasil e Marrocos. Quem chegar vestindo a camisa da Seleção poderá participar das ações especiais preparadas pela casa. Entre elas, as dez primeiras mulheres que chegarem com a camisa do Brasil ganharão uma caipirinha.

Além disso, a promoção de caipirinha em dobro segue até às 22h durante o evento.

“Queremos que as pessoas sintam que estão assistindo ao jogo entre amigos. O Barzinho é um espaço para reunir gente boa, torcer pelo Brasil e criar momentos especiais”, completa Stefany.

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Programação

10 de junho (quarta-feira)

* Caipirinha em dobro até às 21h30

* Narguilé por R$ 14,99 a noite toda

11 de junho (quinta-feira)

* Caipirinha em dobro durante toda a noite

12 de junho (sexta-feira) – Dia dos Namorados

* Show com o grupo Pagozen a partir das 18h

* Caipirinha em dobro até às 22h

* Narguilé por R$ 14,99 até às 22h

13 de junho (sábado)

* Transmissão de Brasil x Marrocos no telão

* Caipirinha em dobro até às 22h

* As 10 primeiras mulheres com a camisa da Seleção ganham uma caipirinha

Com samba, futebol, promoções e um ambiente preparado para receber casais, amigos e famílias, o Barzinho promete ser um dos pontos de encontro da região norte da Capital durante a semana.

Barzinho

Rua Nefe Pael, 1297 – esquina com a Rua Zulmira Borba

Bairro Nova Lima – Campo Grande

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