MS Tampinhas convoca torcedores para entrarem em campo pela causa animal durante a Copa

Período dos jogos costuma aumentar o descarte de tampinhas e lacres, materiais que podem ser transformados em recursos para a castração de cães e gatos em situação de vulnerabilidade

A Copa começou e o MS Tampinhas quer aproveitar o momento para mobilizar torcedores em uma partida que acontece fora dos gramados. A proposta é simples: transformar tampinhas plásticas e lacres de alumínio, materiais que costumam se acumular durante os encontros para assistir aos jogos, em recursos para a castração de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Neste ano, o projeto completa oito anos de atuação e já contribuiu para a realização de aproximadamente 450 castrações, unindo preservação ambiental e bem-estar animal por meio da reciclagem.

A coordenadora do projeto, Juliana Salvador, explica que a campanha busca mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados.

“A maioria das pessoas vai assistir aos jogos e o nosso convite é muito simples: levar uma mochila, uma bolsa ou até aproveitar os bolsos da roupa para guardar as tampinhas. Quem frequenta bares e conveniências sabe que esse material acaba sendo descartado o tempo todo. Em vez de ir para o lixo, ele pode ajudar animais que precisam de uma nova chance”, destaca.

Além das tampinhas plásticas, o projeto também arrecada lacres de alumínio, material que possui alto valor de reciclagem e contribui para ampliar os recursos destinados às castrações.

Segundo Juliana, o período da Copa representa uma oportunidade para ampliar a arrecadação e conscientizar a população sobre o destino correto dos resíduos.

“É uma época em que circulam mais tampinhas e mais lacres. Se cada pessoa guardar um pouquinho e destinar corretamente, conseguimos gerar impacto para duas causas importantes: a proteção do meio ambiente e o cuidado com os animais. É uma forma simples de ajudar e fazer parte dessa corrente do bem”, afirma.

Os materiais arrecadados são comercializados para reciclagem e os recursos obtidos ajudam a custear castrações, ação considerada fundamental para o controle populacional e a redução do abandono de cães e gatos.

Quem deseja participar pode conferir nos posts fixados do perfil do instagram @mstampinhas as formas de contribuir com o projeto. Os pontos de coleta e as informações para venda direta dos materiais estão disponíveis no link da bio do Instagram.

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