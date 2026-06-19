MS está entre as áreas mais afetadas por temporais e risco de granizo

Entre 19 e 22 de junho, sucessão de frentes frias deve provocar chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo em regiões do Estado, segundo projeções meteorológicas

O Estado está entre as áreas mais afetadas pela atuação de sistemas frontais previstos para o período entre os dias 19 e 22 de junho de 2026, que devem provocar mudanças atmosféricas severas no Centro-Sul do país.

De acordo com projeções do centro de monitoramento Meteored, o avanço de uma frente fria a partir da região Sul do país deve alcançar o Estado, provocando chuvas de intensidade moderada a forte, além de instabilidades atmosféricas mais intensas ao longo do período.

A combinação entre ar quente e úmido e a chegada da massa de ar frio favorece a formação de temporais isolados, com possibilidade de elevada atividade elétrica e ocorrência de granizo localizado em áreas produtivas.

No caso de Mato Grosso do Sul, o sudoeste do Estado aparece entre as regiões com maior risco de eventos severos, especialmente associados a ventos fortes e queda de granizo.

A instabilidade não ocorre de forma isolada. O sistema frontal avança também sobre outros estados do Centro-Sul, como Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, ampliando a área de influência das chuvas.

Além das precipitações, o período também será marcado por queda nas temperaturas após a passagem da frente fria, com tendência de resfriamento mais acentuado no fim de semana, conforme os modelos meteorológicos.

Os acumulados de chuva podem ser elevados em diferentes pontos do corredor de instabilidade, reforçando o alerta para o setor produtivo, especialmente em áreas agrícolas em fase de desenvolvimento de culturas

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