Motorista morre em acidente envolvendo outro veículo na BR-163

Na tarde do último sábado (22), um homem identificado como Genival dos Santos, de 51 anos, morreu após colidir com outro veículo em um acidente na BR-163 em Itaquiraí.

A suspeita é de que ele teria perdido o controle do do veículo que dirigia, um Chevrolet Meriva durante uma tentativa de ultrapassagem. Ele teria batido no rodado traseiro de um caminhão, depois o veículo rodou na pista e foi atingido por outro caminhão que seguia no sentido contrário.

Equipes de socorro e polícia foram acionadas, mas o homem acabou morrendo no local. Equipes da concessionária CCR MS Vias e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local. O trânsito foi parcialmente interditado.

No interrogatório feito pela polícia, o condutor do caminhão disse que o Chevrolet Meriva tentou fazer uma ultrapssagem. O motorista ainda disse que havia saído de Naviraí tinha como destino a cidade de Umuarama, no Paraná.

O corpo de Genival foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso segue sob investigação.