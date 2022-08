Após abrir estrada ilegal em Bonito, mineradora é multada em R$ 210 mil

Uma mineradora foi multada ontem (4) em R$ 210 mil pela abertura ilegal de uma estrada em Bonito, município que fica a 297 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental), a obra foi encontrada em uma propriedade rural após receberem denúncia de uma construção ilegal.

A obra causou a derrubada da vegetação e revolvimento de solo para a construção do acesso sem a licença ambiental. A via, tinha 4 km de comprimento e 4 metros de largura, ampliada com uso de máquinas e cascalhada, passando para ter 13 metros de largura. Equivalente a 23,5 mil metros de construção ilegal.

A PMA paralisou as atividades. A empresa infratora foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 210 mil. Os responsáveis irão responder por crime ambiental de atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental, que prevê pena de prisão de três a seis meses.