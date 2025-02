Mato Grosso do Sul já acumula 804 casos e 1 morte por dengue em 2025

Capital tem uma das menores incidências do Estado; Jateí lidera com mais a lista

Mato Grosso do Sul já confirmou 804 casos de dengue e uma morte em 2025, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta sexta-feira (21). O Estado soma 2.515 casos prováveis da doença e registra uma incidência de 29,2 casos por 100 mil habitantes.

Nos últimos 14 dias, o município de Jateí teve a maior incidência, com 169 prováveis casos para 3.586 habitantes, seguido por Selvíria e Pedro Gomes. Campo Grande, apresentou um dos menores índices do Estado, com 65 prováveis casos. Apesar dos números baixos, autoridades de saúde alertam que a subnotificação e o clima favorável à proliferação do mosquito podem impactar esse cenário.

A única morte confirmada ocorreu no município de Inocência e vitimou uma mulher de 76 anos. Em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 32 mortes por dengue.

A vacinação é uma grande arma contra a doença, sendo distribuida 207.796 doses do imunizante. A adesão, no entanto, varia entre os municípios. Cassilândia lidera com 97,28% de cobertura da primeira dose no público alvo (10 a 14 anos), enquanto Campo Grande tem um dos piores índices, com apenas 26,58% de aplicação da D1.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram