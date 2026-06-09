Instituição que acolhe vítimas de violência sexual recebe mais de uma tonelada de doações

Além dos alimentos, entidade que acolhe vítimas de violência sexual recebeu livros infantis para incentivar a leitura entre as crianças assistidas

A Associação Movimento Mãe Águia recebeu 1.282 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados por meio de uma campanha solidária promovida pelo Shopping Campo Grande, com apoio do programa Mesa Brasil Sesc (Serviço Social do Comércio). A entidade atende crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em Mato Grosso do Sul e utilizará as doações para fortalecer o atendimento às famílias assistidas.

Há 13 anos, o Movimento Mãe Águia atua no acolhimento, acompanhamento social e fortalecimento dos vínculos familiares de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. Atualmente, a instituição atende 108 crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 17 anos, além de oferecer suporte às suas famílias.

A doação ocorre em um cenário preocupante em relação à violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Estimativas apontam que, a cada hora, uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual no país. Dados do Atlas da Violência também indicam que 13 menores de 19 anos sofrem agressões físicas ou psicológicas a cada hora, enquanto os registros de abuso sexual mais que triplicaram na última década.

Além dos alimentos, a entidade recebeu 200 exemplares do livro Meu Melhor Amigo Humano, distribuídos por meio do projeto Leitura Para Todos, iniciativa do grupo ALLOS. A obra narra a história de Nina, uma gatinha curiosa que descobre o mundo ao lado de seu melhor amigo humano, abordando temas como empatia, afeto, respeito e cuidado, além de incentivar o hábito da leitura desde a infância.

Por meio do projeto, a ALLOS busca ampliar o papel dos shoppings como espaços de convivência, inclusão e transformação social, promovendo o acesso à cultura e ao conhecimento para crianças de diferentes realidades.

A assistente social e fundadora do Movimento Mãe Águia, Dany Duarte, destacou a importância da iniciativa para a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição. “Essa ajuda atende praticamente todas as crianças acompanhadas pela instituição e fortalece o trabalho desenvolvido com as famílias”, afirmou.

Os alimentos foram arrecadados durante a campanha Compre, Doe e Ganhe, realizada pelo Shopping Campo Grande em períodos promocionais. A ação incentiva os clientes a contribuírem com doações que, posteriormente, são destinadas pelo Mesa Brasil Sesc a instituições cadastradas.

Para o gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Victor Araújo, a parceria demonstra a força da mobilização coletiva. “Temos muito orgulho da parceria construída ao longo dos anos com o Mesa Brasil Sesc, um trabalho sério e reconhecido que garante que cada doação chegue a quem realmente precisa”, ressaltou.

A colaboração entre o Shopping Campo Grande e o Mesa Brasil Sesc vem ampliando o alcance das ações solidárias no Estado. Em janeiro deste ano, mais de cinco toneladas de alimentos foram destinadas à AMATI (Associação de Pais e Amigos do Autista de Mato Grosso do Sul).

Atualmente, o Mesa Brasil Sesc atende mais de 130 instituições em Mato Grosso do Sul e já beneficiou mais de 320 mil pessoas no Estado, fortalecendo a rede de apoio a entidades assistenciais e populações em situação de vulnerabilidade.

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