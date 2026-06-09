Instabilidade provoca chuva no sul de MS e mantém alerta para baixa umidade

Área de baixa pressão favorece precipitações no sul e sudoeste do Estado, enquanto demais regiões terão sol, variação de nuvens e índices de umidade abaixo de 30%

A atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, associada ao avanço de instabilidades vindas da região Sul do país, influencia as condições do tempo em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (9) segundo o Clima Tempo. O cenário favorece a ocorrência de chuvas no sul e sudoeste do estado, onde a nebulosidade aumenta ao longo do dia e há possibilidade de precipitações de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas.

Nas demais regiões sul-mato-grossenses, o tempo varia entre períodos de sol e aumento de nuvens, com possibilidade de episódios de chuva isolada em pontos específicos, especialmente nas áreas mais próximas às instabilidades. Apesar disso, o calor segue predominando em grande parte do estado.

Campo Grande – MS: Tempo firme e calor – O tempo permanece firme, com sol entre muitas nuvens ao longo do dia. A temperatura máxima pode alcançar os 29°C.

A umidade relativa do ar também segue em níveis de atenção, sobretudo nas regiões norte e leste de Mato Grosso do Sul, onde pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde, exigindo cuidados com hidratação e exposição ao sol.

A tendência é de manutenção do cenário instável no sul e sudoeste ao longo do dia, enquanto as demais áreas alternam entre sol, variação de nebulosidade e ocorrência pontual de precipitação.

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