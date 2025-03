Homem é preso em flagrante por importunação sexual à adolescente em ônibus na Capital

Na tarde da última terça-feira (18), um homem de 33 anos foi preso por ser suspeito de praticar importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos dentro de um ônibus coletivo no Bairro Morada Verde em Campo Grande.

A adolescente teria entrado no ônibus às 12h e o homem que estava dentro do veículo, teria começado a assistir a vídeos pornográficos e, olhando para a ela, passou a tocar em seu pênis, por cima da roupa, com movimentos que simulavam uma masturbação, o que deixou a vítima constrangida.

A adolescente quando desceu do ônibus, comunicou o que aconteceu ao fiscal do terminal, que acionou a Polícia Militar. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA.

Os depoimentos de ambos foram obtidos, além de outros atos investigativos pertinentes. Na delegacia, a vítima revelou que havia gravado parcialmente a conduta do suspeito.

O homem já esteve envolvido em outra ocorrência da mesma natureza, contra sua enteada. O homem foi preso em flagrante.

