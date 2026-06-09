Governo prepara crédito de R$ 4 bilhões para entregadores de aplicativo comprarem motos

A nova linha de crédito para aquisição de motos que está sendo preparada pelo governo Lula (PT) deve prever cerca de R$ 4 bilhões em financiamentos para entregadores de aplicativo, segundo duas pessoas a par das discussões ouvidas pela reportagem.

Segundo um integrante do governo, a taxa de juros deve ficar próxima de 12,6% ao ano -percentual já praticado na linha para motoristas de aplicativo lançada em maio-, com cerca de R$ 20 mil por CPF. Considerando esse valor médio, seriam 200 mil potenciais beneficiários.

Os empréstimos devem ter garantia do FGO (Fundo de Garantia de Operações), e o governo discute se fará aportes adicionais no fundo, que é administrado pelo Banco do Brasil, para aumentar o alcance da linha. Eliminar a necessidade de entradas é outra possibilidade na mesa, já que muitos motoboys não têm dinheiro para arcar com a parcela inicial do financiamento.

As regras de enquadramento também devem ser parecidas com as da linha para motoristas de aplicativo. Nesse modelo, a verificação de elegibilidade é feita pelas plataformas, como iFood, 99, Keeta e Rappi, com anuência do trabalhador, e comunicada ao governo.

A linha de crédito para aquisição de motos faz parte de um pacote de bondades lançadas pelo governo Lula em ano eleitoral.

Nos últimos dois meses, o governo anunciou crédito subsidiado para taxistas, motoristas de aplicativo, e caminhoneiros, além de um novo programa de negociação de dívidas. Integrantes do governo federal negam que as medidas sejam eleitoreiras, e dizem que o governo trabalha de forma consistente desde o primeiro dia do mandato.

Com os R$ 4 bilhões anunciados para aquisição de motos, o valor total de créditos pode chegar a R$ 75,2 bilhões -contando motoristas de aplicativo, máquinas agrícolas, caminhões e indústria 4.0.

Na reunião ministerial da última quarta-feira (3), a ministra Miriam Belchior confirmou o lançamento do programa. “Temos uma próxima entrega prevista, com essa mesma lógica, que é o Move Motos, com essa mesma lógica de veículos, financiamento para os motociclistas de aplicativos”, disse.

Os detalhes da nova linha para motos estão sendo discutidos por Fazenda, Planejamento e Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), como já mostrou reportagem da Folha de S. Paulo. Escalado para negociação entre trabalhadores e aplicativos, o secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos, também participa da discussão, além da Casa Civil.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tinha 1,7 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços em 2024. Desse total, 58,3% (ou 964 mil) exerciam o trabalho principal por meio de aplicativos de transporte, incluindo os de táxi. Outros 29,3% (ou 485 mil) eram trabalhadores de aplicativos de entrega.

Por MARCOS HERMANSON E ADRIANA FERNANDES / FOLHAPRESS

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