Governo homologa obra de novo CEU da Cultura de R$ 1,9 milhão no Jardim Paulo Coelho Machado

O Governo de Mato Grosso do Sul homologou nessa segunda-feira (9) a licitação para a construção de uma nova unidade do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) da Cultura em Campo Grande. O equipamento será implantado no Jardim Paulo Coelho Machado, na região sul da Capital, com investimento de R$ 1.987.961,40 e a expectativa de ampliar o acesso da população a atividades culturais, educacionais e de convivência comunitária.

A homologação foi publicada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e confirma a contratação da empresa Coplenge Engenharia Ltda., vencedora da concorrência eletrônica. O valor da proposta ficou R$ 55.208,54 abaixo do orçamento inicialmente previsto pelo Estado, estimado em R$ 2.043.169,94.

A nova unidade será construída em um terreno localizado na Rua Catiguá, esquina com a Rua Medrado. Atualmente, a área é utilizada pelos moradores como campo de futebol de terra. O empreendimento integra o Programa Territórios da Cultura, desenvolvido pelo Ministério da Cultura com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que busca levar equipamentos culturais a regiões com menor oferta de espaços voltados à arte, ao lazer e à formação cidadã.

O projeto seguirá o modelo arquitetônico padronizado do Governo Federal e foi concebido para funcionar como um centro cultural multifuncional. A proposta é reunir em um único espaço atividades de leitura, formação profissional, produção audiovisual, apresentações artísticas e ações comunitárias.

A estrutura terá área construída de 373,17 metros quadrados e área útil de 324,83 metros quadrados. Entre os ambientes previstos estão uma biblioteca com mais de 55 metros quadrados, um espaço de leitura voltado ao público infantil, sala multifuncional para oficinas e cursos, além de uma incubadora cultural destinada ao desenvolvimento de projetos artísticos, coletivos culturais e empreendimentos da economia criativa.

O CEU da Cultura também contará com estúdio de gravação para produção de podcasts, vídeos, entrevistas e conteúdos digitais, uma das novidades do modelo mais recente do programa federal. O local ainda terá pátio coberto para apresentações culturais e eventos comunitários, secretaria, recepção, cantina, banheiros acessíveis e áreas administrativas.

A acessibilidade é outro destaque do projeto. Todos os espaços serão adaptados para pessoas com deficiência, com banheiros equipados com barras de apoio, lavatórios adaptados e áreas de circulação adequadas para cadeirantes, seguindo as normas técnicas de acessibilidade.

Segundo o governo, a proposta é fortalecer a produção cultural nas comunidades e ampliar as oportunidades para artistas independentes, grupos culturais e iniciativas locais. Além das atividades artísticas, o espaço poderá receber oficinas de música, dança, teatro, literatura, audiovisual e capacitações voltadas ao empreendedorismo criativo.

Esta será a segunda unidade do CEU da Cultura em funcionamento em Campo Grande. A primeira foi inaugurada em agosto de 2025 no Parque Lageado, após permanecer cerca de 12 anos com as obras paralisadas. A cerimônia de entrega contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Diferentemente da unidade do Parque Lageado, que possui estrutura ampliada com teatro para 125 pessoas, quadras esportivas, pista de skate, academia ao ar livre e pista de caminhada, o novo CEU do Jardim Paulo Coelho Machado terá foco em atividades culturais, educacionais e de produção criativa.

Além de Campo Grande, outras três cidades sul-mato-grossenses também serão contempladas nesta nova etapa do programa: Dourados, Naviraí e Amambai. Em Dourados, a licitação para construção da unidade já foi homologada, com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões. Somados, os quatro novos CEUs da Cultura previstos para Mato Grosso do Sul representam investimentos superiores a R$ 8 milhões na ampliação da infraestrutura cultural do Estado.

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