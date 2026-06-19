Governo de MS amplia em 90 vagas concurso da Educação e prevê novo certame com 2 mil postos

Decreto publicado nesta sexta-feira (19) reforça convocação de aprovados e integra pacote de medidas para fortalecer o quadro efetivo da Rede Estadual de Ensino

O Governo do Estado publicou nesta sexta-feira (19) o Decreto nº 16.783, que amplia em 90 o número de vagas do Concurso Público SAD/SED/PROFESSOR/2022, destinado à Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

As novas oportunidades serão preenchidas por candidatos já aprovados no certame vigente, respeitando a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso, conforme estabelece o decreto.

A medida é considerada mais um avanço nas pautas defendidas pela Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), que há anos reivindica a ampliação do quadro efetivo da rede estadual.

Segundo a entidade, a iniciativa se soma à articulação para a realização de um novo concurso público, que deve ofertar 2 mil vagas para a Educação, ampliando o número de servidores efetivos na rede.

A FETEMS destaca que a convocação de aprovados e a abertura de novos certames são fundamentais para a valorização profissional, o fortalecimento da carreira docente e a melhoria da qualidade da educação pública no estado.

A Federação informou ainda que seguirá acompanhando os próximos desdobramentos, tanto das convocações do concurso vigente quanto da estruturação do novo processo seletivo, reafirmando a defesa dos trabalhadores da educação em Mato Grosso do Sul.

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