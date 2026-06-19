Desigualdade racial ainda marca acesso ao ensino superior em MS

Levantamento do IBGE mostra que, entre jovens de 18 a 24 anos, a presença no ensino superior é quase o dobro entre brancos em relação a pretos e pardos

A diferença racial no acesso ao ensino superior continua expressiva em Mato Grosso do Sul, segundo a PNAD Contínua Educação 2025, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (19). Entre as pessoas de 18 a 24 anos, a taxa de frequência líquida no ensino superior foi de 42,0% entre brancos, ante 21,9% entre pretos e pardos.

O dado mostra que, mesmo com avanços na escolarização, o acesso à universidade ainda ocorre de forma desigual entre os grupos raciais. A distância de 20,1 pontos percentuais indica que pessoas pretas e pardas seguem em desvantagem na etapa de ensino que, em geral, corresponde à idade esperada para a graduação.

Em Mato Grosso do Sul, a taxa de frequência líquida no ensino superior para essa faixa etária ficou em 30,0% em 2025, resultado inferior ao registrado em 2024, quando era de 31,1%. O indicador mede a proporção de jovens que frequentam o nível adequado de ensino ou já concluíram essa etapa.

A desigualdade também aparece em outros recortes da pesquisa. No estado, as mulheres apresentaram taxas superiores às dos homens nas faixas etárias ideais por curso frequentado, inclusive no ensino superior. Entre pessoas de 18 a 24 anos, elas registraram taxa de 36,5%, enquanto os homens atingiram 23,7%.

O levantamento do IBGE também aponta que, entre as pessoas de 25 anos ou mais, 23,1% já haviam concluído o ensino superior em Mato Grosso do Sul, o equivalente a 426 mil pessoas. Ainda assim, o avanço não ocorre de forma uniforme entre os diferentes grupos da população.

Na mesma pesquisa, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais foi de 3,9% no estado, mas subiu para 4,4% entre pretos e pardos, enquanto entre brancos ficou em 3,2%. Entre os idosos, a disparidade é ainda maior: na faixa de 60 anos ou mais, o índice chegou a 15,8% entre pretos e pardos e a 8,7% entre brancos.

Os números reforçam que o desafio da educação em Mato Grosso do Sul não está apenas na ampliação do acesso, mas também na redução das desigualdades históricas que atingem principalmente a população preta e parda.

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