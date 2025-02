Criança de 9 anos morre afogada em piscina da casa de vizinha em Bataguassu

Na manhã desta quarta-feira (12), um menino de nove anos que tinha deficiência, morreu afogado após entrar na piscina da casa de uma vizinha em Bataguassu.

O ocorrido foi no bairro Campo Grande e de acordo com o portal Cenário MS, a criança tinha ido na piscina da casa no dia anterior e brincado no local.

No entanto, na manhã desta quarta-feira, a criança teria acordado mais cedo e ido até a casa sem que os familiares percebessem. Logo depois disso, a criança foi encontrada submersa na água. Por volta das 7h, o Corpo de Bombeiros foi acionado e houve tentativas de reanimar o menino.

Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Bataguassu, mas o menino não resistiu e morreu.

Vale destacar que principalmente nesse perídodo de verão, é necessário cuidado redobrado em áreas como piscinas, que devem ter proteção, além de atenção copnstante com crianças perto desses locais.