Casa Rosa altera data do Mutirão de Saúde de Junho para o dia 20

A Associação Beneficente Casa Rosa informa à população que o Mutirão de Saúde da Mulher e do Homem teve sua data alterada e será realizado no próximo dia 20 de junho de 2026 (sábado), das 7h às 12h, na sede da instituição, localizada na Rua Apetubas, nº 181, Bairro Tijuca II, próximo ao Terminal Aero Rancho, em Campo Grande.

A ação oferece atendimento gratuito pelo SUS, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e na promoção da saúde, ampliando o acesso da população a serviços especializados e acolhimento humanizado.

De acordo com o médico voluntário da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, a mudança da data foi necessária para garantir a melhor organização da estrutura e das equipes envolvidas na realização do mutirão.

“Nosso objetivo é oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e acolhedor. Por isso, realizamos esse ajuste na programação para garantir que a população receba toda a assistência com qualidade e segurança”, afirmou Dr. Victor Rocha.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, respeitando a legislação vigente de atendimento prioritário. A expectativa é beneficiar dezenas de pacientes durante a manhã de atendimentos.

A Casa Rosa orienta os participantes a levarem documento com foto, cartão do SUS e exames anteriores, caso possuam.

Serviço

Data: 20 de junho de 2026 (sábado)

Horário: 7h às 12h

Local: Rua Apetubas, 181 – Tijuca II (próximo ao Terminal Aero Rancho)

Atendimento gratuito pelo SUS

Vagas por ordem de chegada, respeitando a legislação de atendimento prioritário.

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