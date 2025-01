Candidatos do Vestibular UFMS 2025 podem conferir resultado preliminar

O resultado preliminar das provas objetivas e de redação do Vestibular UFMS 2025 já estão disponíveis para consulta aqui. O documento traz a relação de todos os participantes com as respectivas notas, a relação de candidatos ausentes e ainda a relação dos eliminados.

Segundo o diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, os participantes devem atentar-se à sua pontuação. “O candidato possui os espelhos da redação e cartão resposta na Área do Candidato. As notas são dispostas apenas no edital. Após a análise de recursos, são publicados os editais de resultado final e convocação de matrícula”, explica.

Em caso de inconsistências, os candidatos poderão formular recurso administrativo de 10 a 13 de janeiro. A previsão é de que o resultado dos recursos seja publicado juntamente com o resultado final do processo seletivo em 4 de fevereiro.

Já os resultados preliminares do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) UFMS estão previstos para serem publicados nesta sexta-feira, 10, na página Ingresso UFMS.

Com informações da UFMS.