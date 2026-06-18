Campo Grande registra média de um golpe contra idoso a cada 12 horas

A cada 12 horas, uma pessoa com mais de 60 anos é vítima de estelionato em Campo Grande. Somente em 2026, 360 idosos procuraram a polícia após serem alvo de golpes na Capital, o equivalente a quase 30% das ocorrências desse tipo de crime. Um dos casos mais recentes terminou com a prisão de dois suspeitos do chamado golpe do bilhete premiado, na tarde dessa terça-feira (16).

Dados da plataforma Sigo, da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), apontam que Campo Grande registrou 1.247 casos de estelionato neste ano.

Os números revelam ainda que a cidade registra, em média, 207,8 casos de estelionato por mês, o que corresponde a cerca de 6,9 golpes por dia ou uma ocorrência a cada três horas e meia.

Entre as pessoas idosas, a média é de 60 casos por mês, o equivalente a duas ocorrências por dia ou uma vítima a cada 12 horas.

Como funciona o golpe do bilhete premiado

Ao Jornal O Estado, a Polícia Militar explicou que o golpe do bilhete premiado é uma modalidade de estelionato em que criminosos abordam a vítima com a falsa informação de que possuem um bilhete premiado e precisam de ajuda para resgatar o valor.

“Para ganhar confiança, os criminosos criam histórias convincentes e, após convencer a vítima, passam a pedir dinheiro, objetos ou acompanham a pessoa até locais onde possam obter valores”, informou a corporação.

Segundo a PM, pessoas idosas costumam ser os principais alvos porque os golpistas exploram a boa-fé, a confiança e a disposição em ajudar. “Eles utilizam manipulação emocional e criam situações de urgência para dificultar que a vítima perceba o golpe”, destacou.

A corporação orienta que a população desconfie de promessas de dinheiro fácil, supostos prêmios e pedidos de sigilo. “É importante desconfiar de qualquer pressão para tomar decisões rápidas ou de solicitações de dinheiro, documentos, cartões e senhas”, alertou.

Em caso de abordagem suspeita, a recomendação é encerrar a conversa imediatamente. “A orientação da Polícia Militar é não entregar valores ou informações pessoais, não aceitar a proposta e procurar ajuda de familiares ou acionar a polícia”, ressaltou.

A PM também reforça a importância do diálogo dentro das famílias. “Os familiares devem conversar com os idosos sobre esse tipo de golpe e orientá-los a buscar ajuda antes de tomar qualquer decisão que envolva dinheiro ou patrimônio”, concluiu a corporação.

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