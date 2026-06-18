Caminhão bate em concessionária e trava trânsito na Avenida Zahran

Veículo subiu na calçada durante conversão, atingiu o muro de uma concessionária e teve a carroceria desacoplada do cavalo mecânico

O tráfego ficou parado no início da tarde desta quinta-feira (18) após um caminhão bater no muro de uma concessionária e ficar atravessado na Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande.

No momento do acidente, o condutor tentava fazer uma conversão da Rua Nicomedes Vieira Rezende para acessar a avenida, mas acabou subindo na calçada e atingindo o muro da concessionária. Com o impacto, a carroceria se desacoplou do cavalo mecânico.

Após o ocorrido, o motorista informou que providenciaria um caminhão-guincho para auxiliar na remoção da carroceria.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram