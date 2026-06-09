Atendimento veterinário gratuito da Subea chega ao Noroeste

Consultório Móvel da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal) está no Jardim Noroeste nesta semana oferecendo atendimento veterinário gratuito para cães e gatos. Os serviços seguem até sexta-feira (12), com consultas, vacinação antirrábica, avaliação para castração e orientações aos tutores.

A ação busca facilitar o acesso da população aos serviços de bem-estar animal, levando atendimento para mais perto das famílias e contribuindo para a saúde dos pets.

Entre os moradores que aproveitaram a oportunidade está a aposentada Áurea Ferreira, que levou a cadela Princesa para uma avaliação e para obter informações sobre o processo de castração.

“Eu aproveitei porque é um serviço perto de casa e muito importante para quem tem animais. Trouxe a Princesa para ver como ela está e já buscar informações sobre a castração”, contou.

Outro atendimento que chamou a atenção da equipe foi o do cão Thor, levado pelo tutor Raimundo Gomes. Durante a consulta, os veterinários identificaram um quadro compatível com hérnia perineal.

Por exigir avaliação especializada, Thor foi encaminhado para a unidade central da Subea. A partir do atendimento, será analisada a necessidade de encaminhamento para a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), por meio da parceria mantida com a Prefeitura para atendimentos de média e alta complexidade.

O Consultório Móvel realiza atendimentos veterinários de baixa complexidade, incluindo consultas clínicas, vacinação antirrábica, avaliação para castração e orientações sobre guarda responsável e cuidados com os animais.

Os atendimentos no Jardim Noroeste seguem até sexta-feira, mediante distribuição de senhas.

Serviço

Consultório Móvel da Subea;

Jardim Noroeste;

Até sexta-feira;

Atendimento gratuito para cães e gatos;

Senhas distribuídas no local.