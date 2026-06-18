Atenção no trânsito! Confira as ruas que serão interditadas para festas juninas na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) programou bloqueios viários a partir desta quinta-feira (18), para a realização de festividades juninas e eventos comunitários em Campo Grande. O ordenamento do fluxo busca dar segurança aos moradores envolvidos nas atividades e fluidez ao tráfego local.

Nesta quinta-feira (18), o tráfego de veículos ficará interrompido na Rua 15 de Dezembro, no trecho compreendido entre as ruas Miguel Leterielo e José Joaquim da Silva. A interrupção vigora das 18h às 23h, para a montagem e realização de uma festa junina. Como rota alternativa, os motoristas podem utilizar as próprias ruas Miguel Leterielo e José Joaquim da Silva para contornar a área do evento.

Já as atividades na região da Travessa 5 de Outubro exigirão uma alteração mais prolongada no tráfego local. O trecho localizado entre a Avenida Georges Chaia e a Rua General Alcoforado ficará fechado durante três dias consecutivos, de quinta-feira (18) a sábado (20). A via estará bloqueada sempre no período das 17h às 23h para um evento da comunidade. Para acessar a região durante o horário do bloqueio, a orientação é utilizar a Avenida Georges Chaia e a Rua General Alcoforado.

A autarquia orienta os condutores a planejarem as rotas com antecedência, reduzirem a velocidade nas áreas próximas aos bloqueios e redobrarem a atenção com a circulação de pedestres, garantindo a segurança de todos.

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