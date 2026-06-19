Atenção, motoristas: ruas de diversos bairros da Capital serão interditadas neste sábado (20)

A AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para este sábado (20), em diversos pontos de Campo Grande. As alterações no tráfego são necessárias para a realização de festas juninas, eventos religiosos, culturais e ações sociais.
Os bloqueios ocorrerão em diferentes regiões da Cidade ao longo do dia, com previsão de encerramento entre 22h e 23h59, conforme a programação de cada evento. Para minimizar os impactos na circulação de veículos, foram definidas rotas alternativas que deverão ser utilizadas pelos condutores.
Entre os locais com interdições estão:
Rua das Arnicas;
Rua da Imprensa;
Rua Santa Mônica;
Rua Jeribá;
Rua Quarenta e Oito;
Rua Bom Sucesso;
Rua Doutor Temístocles;
Rua 09 de Maio;
Rua Araguacema;
Rua Jacarandata.
Além da Rua José Pedrossian, Rua Duarte Coelho, Rua Dona Iracema de Almeida e Rua Brilhante, que permanecem interditados em razão de eventos iniciados hoje (19).
A AGETRAN orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização temporária e redobrarem a atenção ao trafegar nas proximidades dos eventos.
A Agência reforça que as interdições são medidas necessárias para garantir a segurança dos participantes e a fluidez do trânsito durante a realização das atividades.