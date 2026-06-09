Acordes de Esperança: projeto ‘Harmonia pela Vida’ leva música clássica ao Hospital Cassems de Corumbá

Iniciativa voluntária chega à sua terceira edição, transformando o ambiente hospitalar por meio do acolhimento e da humanização para pacientes, familiares e profissionais da saúde

O ambiente hospitalar, muitas vezes marcado por sentimentos de dor, ansiedade e incerteza, tem ganhado novos contornos de leveza em Corumbá. O Hospital Cassems do município passou a ser o palco do projeto “Harmonia pela Vida”, uma iniciativa que cumpre o nobre propósito de levar a música clássica e erudita para dentro das alas de atendimento e internação.

O projeto, que já realizou três edições, busca transformar a rotina hospitalar, oferecendo momentos de profundo acolhimento e alento, não apenas para os pacientes e seus familiares, mas também para os médicos e colaboradores que vivenciam o dia a dia da instituição.

Um refúgio sonoro nos corredores da saúde

A presença das apresentações musicais no cotidiano do hospital cria um verdadeiro refúgio sonoro. A proposta baseia-se na premissa de que, embora o hospital seja um local de enfrentamento de doenças, ele é, acima de tudo, um espaço de renascimento e cura.

A inserção da música erudita humaniza a experiência da internação. Ela alivia a tensão de quem aguarda por notícias ou tratamento e renova as energias das equipes de saúde que se dedicam integralmente ao cuidado do outro.

A Força do Trabalho Voluntário

A viabilização do “Harmonia pela Vida” carrega uma forte marca de solidariedade. A iniciativa, que tem como lema “Que a música seja o som da esperança que percorre os corredores da vida”, ganha vida por meio de parceiros independentes que realizam trabalhos voluntários, doando seu tempo, sensibilidade e talento musical para fazer a diferença na comunidade.

Com o sucesso das três primeiras edições, o projeto consolida a importância de aliar a arte à saúde, provando que o cuidado humanizado vai muito além dos procedimentos clínicos — ele toca a alma.

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