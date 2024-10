“Acordei no CTI com a barriga aberta”, diz paciente que ficou entre a vida e a morte por erro médico em Corumbá

A paciente, de 28 anos, que está processando a Santa Casa de Corumbá e os médicos Oseas Ohara e Gabriel A. Oliveira, após ficar entre a vida e a morte por conta de um erro na cirurgia realizada pelos profissionais, em julho de 2023, relatou, em vídeo, que após ter o intestino furado, não foi avisada pelo médico responsável pelo procedimento.

Em entrevista ela conta que acordou no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) com a barriga aberta, quando percebeu que corria risco de vida. “Eu vi eles mexendo na minha barriga. Operei com o dr. Oseas, ele furou o meu intestino e não falou nada, ficou por isso mesmo”.

O marido da vítima contou que a esposa deu entrada na Santa Casa de Corumbá, após sentir dores abdominais e um exame realizado em outra unidade de saúde particular constatar uma infecção pélvica que surgiu um mês depois de um procedimento realizado em uma das trompas para conseguir engravidar.

Ao ser internada, os médicos constataram que a mulher precisaria passar por cirurgia por conta de uma apendicite. “Foi retirado o apêndice e o doutor Oseas perfurou o intestino dela, mas não nos avisou. No dia seguinte, ela já apresentava dores e bastante secreção saindo pelo dreno. No quarto dia, excrementos em excesso começaram a sair do corpo dela”, relata.

Depois de quatro dias do problema ser identificado, mas nada ser resolvido, foi conseguida uma vaga zero para a paciente, que foi transferida de hospital em estado grave. “Nós queremos justiça. Eu quero ficar boa. Não sou mais a mesma pessoa de antes”, contou em vídeo.

Em resposta à equipe de reportagem, o clínico geral Dr. Oséas Ohara confirmou o diagnóstico de infecção pélvica, mas ressaltou que a paciente chegou à unidade hospitalar em estado grave. “Ela já chegou com abdome agudo. Verifiquei o quadro e informei que ela precisava ser operada com urgência. Ela apresentava um quadro complicado, possivelmente uma infecção. Em cerca de uma hora, realizamos a cirurgia. O abdome da paciente estava ‘congelado’ — termo que usamos para descrever a situação em que, ao abrir o abdome, não conseguimos acessar a cavidade devido ao comprometimento das estruturas. Diante disso, fizemos o possível: limpamos a secreção infecciosa e retiramos o apêndice, que estava bastante inflamado, para evitar uma complicação maior. Como a paciente não apresentou melhora, precisou ser transferida para Campo Grande, onde cirurgias de alta complexidade são realizadas”, explicou.

Diante do quadro de infecção generalizada, a paciente foi encaminhada ao Hospital Regional de Campo Grande para uma cirurgia de emergência. “A minha esposa passou por oito cirurgias em um espaço de 20 (vinte) dias: nos dias 8, 12, 14, 16, 23 e 30 de agosto”, pontuou. A paciente, de acordo com o marido, apesar de estar em casa e melhor, ainda precisará realizar duas cirurgias para contornar a complicação.

Para o Jornal O Estado, o CRM-MS (Conselho Regional de Medicina) de Mato Grosso do Sul informou que não pode comentar sobre o caso, apenas no final do processo e se houver punição. Enquanto o diretor da Santa Casa de Corumbá informou que o caso ocorreu antes de assumir a gestão.

Os advogados Paulo Kalif e Nelson Araújo Filho, que movem uma ação no CRM-MS e na esfera civil contra a Santa Casa de Corumbá, e os médicos Oseas Ohara e Gabriel A. Oliveira destacam que, “durante todo o período de internação, o hospital não providenciou o tratamento adequado e ainda dificultou a transferência da paciente para Campo Grande, colocando sua vida em risco, o que pode caracterizar negligência, tanto dos médicos, como da Santa Casa de Corumbá”.

