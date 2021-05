Cidades do interior ficam sem sistema do Detran após rompimento de fibra da Oi

Logo no início da tarde desta segunda-feira (3), sete agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), ficaram sem sistema, após um rompimento dos cabos de fibra ótica da OI.

A concessionária de serviços de telecomunicações responsável pelo sistema do Detran prometeu resolver o problema ainda hoje antes das 18h , conforme a Diretoria de Tecnologia de Informação do Detran-MS, que abriu o chamado com a OI para o circuito do Detran Sede e demais regiões do Estado.

Estã com atendimento comprometido: Porto Murtinho, Bonito, Bela Vista, Nioaque, Jardim, Guia Lopes e Sidrolândia.