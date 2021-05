Ciclista morre atropelado por motorista de aplicativo em MS

O ciclista Davi Evangelista Miranda, de 68 anos, morreu após um acidente grave na madrugada deste domingo (30), em Dourados – distante a 228 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta de 1h no prolongamento da Avenida Marcelino Pires, em frente à empresa Toyota, quando um motorista de aplicativo, de 34 anos, que estava retornando de uma corrida com o veículo VW Gol, teria atingido o idoso.

O motorista relatou aos policiais que quando ele chegou no cruzamento outro veículo fez a conversão e entrou na frente dele, e para evitar a colisão ele desviou o veículo e teria atingido o ciclista Davi que seguia na contramão. O condutor disse que tentou desviar do ciclista, mas não conseguiu evitar a colisão, arrastando a vítima por vários metros.

O motorista acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas quando a equipe chegou ao local a vítima já estava morta. O condutor do veículo foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.