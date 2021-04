Ciclista morre após ser atropelado enquanto fazia trilha com amigos

O ciclista era bastante conhecido entre os amigos e deixa duas filhas e esposa

Altivo Maiko Nantes Nogueira, 38, morreu na quarta-feira (21) após ter sido atropelado por um Fiat Uno enquanto pedalava com alguns amigos na principal rua do Assentamento Santa Monica, em Terenos, a 27 quilômetros de Campo Grande. O motorista vai responder pelo crime de homicídio culposo.

Segundo boletim de ocorrência, o carro teria passado por cima da vítima e o motorista, de 30 anos, parou para prestar socorro. Na sequência, as testemunhas localizaram uma ambulância social que usaram para socorrer a vítima e levar até o encontro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que encaminhou o homem até a Santa Casa de Campo Grande. Porém, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.

Homenagem

Nas redes sociais, o grupo No Stress Bike Club prestou uma homenagem ao companheiro de pedaladas. "Nossos mais sinceros sentimentos a família enlutada, que Deus em sua infinita misericórdia possa consolar os corações de quem ficou. Era um servo de Deus e sabemos que está bem!!!" Maiko, como era conhecido entre os amigos, deixa duas filhas e esposa.