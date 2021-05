“Cia. do Mato” relança espetáculo no YouTube

“Mudança” para curta foi baseado em obra de Clarice Lispector

Em comemoração aos 20 anos da companhia de dança sul-mato-grossense Cia. do Mato, o grupo preparou a releitura do espetáculo “Mudança” no formato de filme curta-metragem de terror. A coreografia já apresentada nos palcos por sete anos é inspirada na poesia de Clarice Lispector. Realizada com o apoio do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura de Turismo), a produção é uma forma de levar um pouco da arte da companhia para o público campo-grandense.

“Mudança”, curta-metragem, não está disponível para acesso, mas hoje (14) será exibido às 20h no canal do YouTube da companhia. O espetáculo projeta a diversidade dos lugares que os indivíduos ocupam na sociedade e como são projetados culturalmente à instabilidade. Relata a questão de que todo sujeito tem seu “demônio” do cotidiano projetado, que todos têm um questionamento desse lugar imaginário, do pertencer ou não.

O roteiro do filme é do bailarino Halisson Nunes, que também atua no curta, e do produtor de vídeo Helton Perez, diretor da produção. “Todo o trabalho é resultado de uma evolução. O ‘Mudança’ foi um espetáculo que teve um impacto bem grande quando o vimos na estreia. Logo em seguida, conversando com o pessoal da companhia, já tínhamos falado que ele tinha uma pegada de filme de terror por todos os elementos em cena, a trilha original do Jonas Feliz, a iluminação mais sombria que o Espedito di Montebranco montou e todo o trabalho de corpo dos bailarinos”, explica Helton.

O cenário do filme é instigante e complementa a performance do elenco formado pelos bailarinos da Cia. do Mato. O imóvel onde se passa o filme, a Casa do Doutor Gabi, em Corumbá, traz elementos que complementam a linguagem. Os azulejos, a arquitetura e os objetos preencheram os vazios do palco, mas mantêm o espírito do espetáculo. As cenas complementares se passam na Casa Engenheiro Carlos Miguel Mônaco, que fica na Vila dos Ferroviários, na Capital.

Segundo Halisson Nunes, roteirista do filme e bailarino, a Cia. do Mato tem passado por transformações ao longo dos anos, o que fez com que os bailarinos passassem a ter mais autonomia para propor e criar. “Para nós é uma experiência única e mostra um amadurecimento muito grande do grupo. Foram poucas as adaptações da coreografia original para o filme. Buscamos trabalhar mais o corpo voltado para as câmeras, que é bem diferente de quando estamos em cena no palco”, explica.

Para o diretor da companhia, Chico Neller, a produção do filme é uma forma de fazer com que a população conheça o trabalho do grupo e ao mesmo tempo se identifique com a história. “É sempre importante qualquer tipo de registro para a memória cultural do nosso Estado, mas em particular nesse caso, podemos levantar questões pessoais de cada espectador, fazendo-os refletir sobre situações cotidianas inseridas no produto audiovisual”, comenta o diretor.

SERVIÇO: O filme será exibido nesta sexta-feira (14), às 20h, no canal do YouTube Cia. do Mato. A programação das apresentações do grupo nesta temporada está disponível na página do Instagram @ciadomato.

Texto: Ellen Prudente

Veja também a matéria: https://oestadoonline.com.br/mae-de-gemeos-lanca-livro-sobre-primeiro-ano-de-maternidade/