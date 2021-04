Quadrilha é presa negociando quilos de maconha em churrascaria

A Polícia Civil prendeu na segunda-feira (12), uma quadrilha envolvida no tráfico de 230 quilos de maconha, que estavam sendo negociadas numa churrascaria próxima ao trevo que dá acesso à rodovia, que interliga Dourados a Caarapó. Os autores alegaram que foram contratados por R$ 1 mil reais para transportar a droga

Por meio da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), por volta de 22h30m, a equipe flagrou um veículo Volwkswagen Fox estacionando ao lado de outro veículo suspeito com placas do Paraguai. Na abordagem, a polícia encontrou vários fardos de maconha.

Pai e filho, moradores em Mundo Novo, estavam no Space Fox e, no carro com placas paraguaias, estavam dois batedores, um residente em Mundo Novo e o outro em Salto Del Guairá (PY).

Aos policias, eles contaram que a droga era para um comprador de Dourados, que os encontraria naquele local. A polícia segue em busca do quinto envolvido. Veja também: Ciclista fica ferido após acidente com carro no Jardim Leblon