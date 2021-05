Choque prende líder de quadrilha que deixou prejuízo de R$ 500 mil no comércio de Dourados

O Batalhão de Choque prendeu na tarde deste sábado (15) um homem apontado como líder de uma quadrilha especializada em roubar comércios e lotéricas de Dourados e de outro município. A polícia estima que o grupo criminoso gerou um prejuízo de R$ 500 mil para o comércio local.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o homem foi detido durante um patrulhamento no bairro Jardim Campo Nobre. Ele foi abordado conduzindo um veículo modelo Astra e demonstrou nervosismo com a presença dos policiais, o que motivou a checagem.

Pelo sistema, a equipe descobriu que o homem tinha dois mandados de prisão em aberto por crimes cometidos em Dourados e Ribas do Rio Pardo. Ele foi conduzido para a delegacia.