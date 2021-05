Choque chega em Dourados para reforçar fiscalização durante lockdown

Com lockdown em vigor, policiais do Batalhão de Choque chegaram nesta segunda-feira (31) em Dourados para reforçar a fiscalização do decreto. Desde domingo (30), a cidade está com fechamento total, permitindo a saída das pessoas de casa apenas em casos específicos. A medida visa conter a alta de casos de Covid-19.

Segundo as informações do portal Dourados News, 36 militares vão prestar apoio nas ações de fiscalização. Eles ficarão de prontidão para atender demandas urgentes apenas. O reforço foi solicitado pela prefeitura do município para a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

De acordo com o jornal local, no primeiro dia de lockdown, mais de 50 denúncias foram recebidas pelos canais oficiais da prefeitura de Dourados.