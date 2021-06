China se posiciona contra Bitcoin e valor da moeda despenca

O valor do Bitcoin despencou para US$ 29.293,00 na manhã desta terça-feira (22), o menor desde janeiro. No começo da tarde, a moeda virtual recuperou parte do valor, e estava cotada em US$ 32.480,00, segundo a tabulação do Investing. A queda na cotação veio depois das investidas do governo da China contra criptomoedas.

Outras moedas digitais também registraram queda no período. O Ethereum estava custando US$ 1724,00 e o Dogecoin chegou a ser negociado a US$ 0,1794, queda de 22,15% nas últimas 24h.

Em comunicado nesta 3ª feira (22.jun), o Banco do Povo da China determinou que bancos e instituições de pagamentos que operam no país sigam as medidas regulatórias para combater fraudes e atividades especulativas com as moedas digitais.