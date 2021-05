Chef fala de receita de chorizo de angus e dá alternativas veggies

A chef Magda Moraes é quem faz as delícias da cozinha do edição da live gastronômica Sabores da Nossa Terra nesta sexta-feira (14), às 11 horas. Ela ensina como preparar um chorizo de angus grelhado com arroz cremoso de guariroba, parmesão, salsinha, azeite de alho e pimenta de cheiro. Há alternativa que a chef pode dar para quem não é fã de carne. O arroz cremoso de guariroba é uma opção para vegetarianos. Já para veganos a dica é substituir a manteiga , creme de leite e parmesão por outros ingredientes, como: azeite, leite de coco, farinha de castanha tostada.

A edição é transmitida pelo canal do Youtube da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). A Chef explica que o prato é uma releitura do Arroz com guariroba, que em Goiás chama Gueroba. “Aqui fica muito saboroso com salteado e salsinha. A receita está no livro Cozinha Pantaneira. É um arroz cremoso que lembra um risoto, feito com arroz agulhinha à guariroba, mas damos uma cremosidade dele com creme de leite, um toque de parmesão, a salsinha permanece e vai pimenta do reino. Fica muito, muito saboroso”, conta.

A chef fala quase como um segredo que nossa guariroba hoje é de plantio, mas, embora seja nativa, ela tem um amargor mais suave. “Vamos dizer assim que a nativa que é mais potente. Nós temos aqui o privilégio de encontrar as nativas em frente ao mercadão no quiosque dos indígenas. Tem o chorizo que sempre digo que não sei se o chorizo acompanha o arroz com guariroba ou vice-versa”, destaca continua para tratar da carne.

“O sul-mato-grossense é carnívoro. Gosta de churrasco no buraco, no espeto. Ele gosta de uma carne mais bem passada. O Coorizo é ao ponto mais para mal passado, influência sulista e mais para os argentinos. É uma tendência. Faço um azeite de alho com alecrim e pimenta biquinho também . É uma pimenta aromática e saborosa mas sem picância. Essa é nossa receita”, revela mas para saber como preparar e o que mais vai neste prato, acompanhe a live.

Chef Magda Moraes

A Chef Magda Moraes é formada em economia e é autodidata na arte de cozinhar. Ligada às raízes sul-mato-grossenses e apaixonada pelo Brasil, ultrapassou os limites da cozinha. Foi convidada a participar do Terra Madre, maior encontro de cozinheiros em Turim, na Itália. Neste evento, levou no sapicuá a bocaiúva, para ser catalogada na “Arca do Gosto”, que culminou no seu projeto “Bocaiúva, Palmeira da Paz”.

Como pesquisadora participou do livro “Comida, Mulheres e Memórias Terena”, que revela a memória culinária de mulheres terenas por meio de narrativas que confidenciam receitas que fazem parte de suas vidas.

Em 2014 recebeu a estatueta do prêmio Dolmã da Cozinha Brasileira e em 2016 recebeu o título de Embaixatriz da Cozinha Sul-Mato-Grossense. Atualmente é proprietária e chef do restaurante Aipim, Cozinha de Raízes.