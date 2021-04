Chácara das Mansões: casal é preso com drogas e munições

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR, investigou uma denúncia anônima e prenderam um homem, de 32 anos, e uma mulher de 27, numa casa na região da Chácara das Mansões, região rural no extremo sul de Campo Grande. O casal foi preso por posse de munição e posse de entorpecente, ambos serão apresentados em audiência de custódia.

Segundo informações, a prisão ocorreu durante trabalho da Operação Ômega, que resultou na apreensão de quatro munições de calibre 7,62mm, três munições de calibre .45, quatro munições de calibre .44, e uma bala calibre .25, além de dinheiro trocado e microtubos utilizados para preparar porções de cocaína.

Chácara das mansões

No início de 2021, o mesmo local da prisão já foi alvo de ação policial, onde também foram apreendidas munições, arma de fogo e entorpecentes, tudo durante uma festa. Veja também: Após duas paradas cardíacas no hospital, idoso morre após acidente

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)