Centro Paula Souza oferece cursos gratuitos em diversas áreas

Com o objetivo de combater o desemprego e criar oportunidades para todos, especialmente aos mais jovens que buscam o primeiro emprego, o Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para seus cursos MOOC. Para participar, os interessados devem se cadastrar com login e senha no site da Instituição: portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc.

Os cursos MOOC, sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo, são ofertados de forma gratuita por meio de ambientes virtuais de Aprendizagem (AVA) para todos os cidadãos com acesso à internet. Lançada em 2015, a plataforma MOOC do CPS já soma mais de 220 mil inscritos nos cursos gratuitos. Os conteúdos são dinâmicos, com vídeos, jogos, leituras, reflexões, exercícios e avaliações. Os participantes que cumprem as todas as etapas recebem certificado do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Dentre os cursos gratuitos disponíveis estão:

Vendas (30 horas) • Curso Básico de Inglês (40 horas)

Curso Básico de Espanhol (40 horas)

Mercado de Trabalho (30 horas)

AutoCad (20 horas)

Gestão de Pessoas (30 horas)

Canvas (8 horas)

Gestão de Tempo (6 horas)

Gestão de Conflitos (30 horas)

Felicidade (12 horas)

Mediação em EaD (30 horas)

Arduíno (30 horas)

Design Thinking (20 horas)

Design & Photoshop (16 horas)

Fonte: Agência Educa Mais Brasil