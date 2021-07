Cenas fortes: jovem morre queimado após sofrer acidente em alta velocidade, veja o vídeo

O motociclista Francisco Damián Andunez, vulgo Fransi, 18, morreu com graves queimaduras de 3º grau após se envolver em um acidente com outra motocicleta em uma rodovia local no bairro Araujo Kue, 2ª Linha CCR da cidade de Assunção, Capital do Paraguai.

Segundo informações, as duas motocicletas circulavam em alta velocidade e, a certa altura da estrada, elas bateram de frente. Na sequência, uma das bicicletas pegou fogo e o motorista sofreu queimaduras.

De acordo com apuração da reportagem, o acidente aconteceu às 19h30, no dia 7 de janeiro de 2021. Entretanto, o vídeo chocante de populares encontrando as vítimas só foi repercutir nesta semana em Mato Grosso do Sul.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)