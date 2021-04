CBLOL 2021: paiN Gaming vence o CbLol e se classifica para MSI 2021

A paiN Gaming venceu a Vorax no domingo (18) e e se sagrou campeã da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2021. A paiN iniciou série melhor de cinco partidas (MD5) com uma derrota, mas conseguiu encaixar seu jogo nos duelos seguintes, buscou a virada e fechou o confronto em 3-1.