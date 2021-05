CBF confirma mudança de datas de jogos do Flamengo após convocações de seleções

A Diretoria de Competições da CBF publicou, na noite de quinta-feira, alterações na tabela da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro por causa da convocações de jogadores do Flamengo para as seleções brasileiras principal e olímpica, Gabriel e Everton Ribeiro para o time do técnico Tite e Gerson e Pedro para o de André Jardine. Ao todo, 13 partidas sofreram alterações de data e/ou horário.

As duas partidas entre Coritiba e Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil, foram adiadas para os dias 10 e 16 de junho. Essa alteração provocou outras três mudanças em jogos da competição: Athletico-PR x Avaí passou para o dia 9, enquanto que Fluminense e Red Bull Bragantino se enfrentarão nos dias 2 e 9 de junho, em datas previamente ocupadas pelo duelo entre cariocas e paranaenses.

Pelo Brasileirão, outras oito partidas tiveram alterações anunciadas pela Diretoria de Competições da CBF. Os duelos do Flamengo contra Grêmio e Athletico-PR foram adiados para datas e horários que ainda serão definidos. Por conta da remarcação de Flamengo x Coritiba para o dia 16 de junho, duas partidas tiveram que ser alteradas: Fluminense x Santos, que passou para o dia 17, e Santos x São Paulo, que será no dia 20.

A alteração do duelo entre Fluminense e Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, fez com que o jogo entre Fluminense e Cuiabá, pelo Brasileirão, fosse adiado para 6 de junho, com horário mantido (11 horas). Outras duas partidas foram remarcadas para ajuste de grade de programação da TV: Atlético Goianiense x São Paulo e Juventude x Palmeiras, que tiveram alterações de horário.

Para preservar intervalo regulamentar entre jogos da Chapecoense, o duelo entre o clube catarinense e o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada, passou para próximo dia 30 (domingo). A partida teve mudanças de horário para ajustar à grade de programação da TV que é a detentora de direitos de transmissão.