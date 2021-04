Castramóvel entra em operação, e esteriliza 20 cães na Capital

Entrou em operação neste domingo (25) a primeira unidade móvel para castração de cães de Campo Grande. Nesta primeira ação, o castramóvel atendeu os moradores do Portal Caiobá, fazendo a esterilização de 20 cães.

Foram esterilizados 15 fêmeas e cinco machos, que pesavam até 15 quilos. A capacidade e operação do centro cirúrgico é bem maior, contudo, devido à pandemia de Covid-19 e as medidas de biossegurança, os atendimentos foram reduzidos.

A seleção destes animais foi feita durante a semana pelos agentes de saúde da região. Todos os cães passaram por exames clínicos na última sexta-feira, antes de serem submetidos à cirurgia.

O castramóvel irá atender somente a castração de cães, uma vez que a cirurgia em felinos acontece normalmente no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) com agendamento em todo dia 20 do mês.

Conquistas

Além do veículo adaptado para a castração, o CCZ ganhou um novo centro cirúrgico em dezembro de 2018. A capacidade de castração de felinos foi ampliada, passando de 200 para 600 procedimentos por mês.

Campo Grande foi uma das primeiras cidades do país a implementar um sistema para agendamento de castração online, garantindo mais comodidade e transparência no processo. A gestão também instituiu o conselho e fórum do Bem-Estar Animal e posteriormente criou a subsecretaria de Bem-Estar Animal.