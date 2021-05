Cassems realiza encontro digital com foco na saúde e no bem-estar do público idoso

O evento, que integra o programa de prevenção ‘Eu me Amo, Eu me Cuido 60+’, será transmitido pelo canal da TV Cassems, no Youtube, e é aberto ao público

Na próxima terça-feira (25), às 18h, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza um encontro digital voltado ao bem-estar e à saúde do público idoso. Com a participação de profissionais de diversas áreas médicas, o encontro faz parte do programa de prevenção “Eu me Amo, Eu me Cuido 60+”, que tem como objetivo oferecer uma linha de cuidados específica para idosos, com acompanhamento frequente e uma atenção multidisciplinar para o corpo e a mente. O encontro digital é aberto ao público e será transmitido pelo canal da TV Cassems, no Youtube. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (67) 3309-5351 / 99974-0599.

O encontro será mediado pela ginecologista, obstetra e diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, e terá a participação da psiquiatra Karina Cestari e da geriatra Isabela Carrijo. A mediadora do encontro e diretora da Caixa dos Servidores destaca que, mesmo durante a pandemia, os idosos devem se manter ativos e esses encontros virtuais têm o objetivo de levar informações e cuidados a essa faixa etária.

“Nosso encontro terá foco na saúde das pessoas com mais de 60 anos. Vamos propor um debate sobre os cuidados ao longo da vida, sobre a importância da adesão aos programas de prevenção, além da necessidade de manter as consultas com geriatra. Contudo, queremos falar muito da importância de viver mais, porém, também viver com mais alegria, mais gratidão e intensidade. Nesses tempos em que vivemos, onde ainda continuamos em afastamento social, a saúde mental precisa ser também reavaliada e cuidada. Para isso, vamos oferecer informações importantíssimas com profissionais altamente gabaritados”, salienta Maria Auxiliadora.

Serviço: O encontro digital do programa de prevenção “Eu me Amo, Eu me Cuido 60+” acontece na próxima terça-feira (25), às 18h, por meio do canal da TV Cassems, no Youtube. O encontro é aberto ao público e, para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (67) 3309-5351 / 99974-0599.

Assessoria de Comunicação Cassems